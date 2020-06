News | 10mila visoni abbattuti in Olanda per pericolo di contagio. Allarme anche in Italia? | VIDEO Dopo i sospetti casi di contagio da coronavirus da animale a uomo, l’Olanda abbatte 10mila visoni. A Iene.it abbiamo parlato di coronavirus, animali e allevamenti intensivi con un allevatore di visoni e non solo

È già partito l’abbattimento di 10mila visoni in Olanda, dopo alcuni casi di sospetto contagio da coronavirus dagli animali all’uomo, in particolare a due allevatori. Intervistato da Giulia Innocenzi a Iene.it: aspettando Le Iene, il professor Sergio Rosati, che insegna scienze veterinarie all’Università di Torino, spiega: “È plausibile che un lavoratore in questi allevamenti abbia contagiato il visone. I visoni come i furetti sono specie suscettibili, quindi in grado di essere contagiati dall’uomo. Inoltre le condizioni di un allevamento intensivo possono amplificare l’infezione tra la specie”.

“I visoni stanno in gabbia negli allevamenti e questa è una sicurezza”, replica Massimiliano Filippi, allevatore di visoni. “Così non possono scappare”. Il problema degli allevamenti sembra però essere che se si contagia un animale, si contagiano anche tutti gli altri.

“Il virus si è diffuso a causa della società attuale”, continua Filippi. “Il mondo è globale e i tre quarti delle specie che in tutto il mondo vengono allevate provengono da altre zone. Questa mobilità di animali e persone ha fatto viaggiare più velocemente il virus. Ma in questo senso gli animali negli allevamenti sono già chiusi e fermi e quindi più sicuri”. Ma non è arrivato il momento di chiudere gli allevamenti di visoni, destinati alla produzione di pellicce? “Ci sono tante cose futili che produciamo. Se il governo decidesse di chiuderli chiuderei anche il mio, ma dovrebbero dare un compenso per convertire l’attività”.

Chissà, magari verrà accolto l’appello che Simone Montuschi, di Essere Animali, ha fatto a Iene.it: “In Italia sono ancora attivi oltre 13 allevamenti di visoni che ogni anno uccidono circa 100mila animali. Il nostro appello è: vietate subito gli allevamenti da pelliccia”.

Intanto, però, in Olanda, l’unica soluzione trovata è stata quella di abbattere i visoni. Era proprio necessario? “In veterinaria purtroppo quando si parla di epidemia degli animali, questa è una misura di lotta che è contemplata”, spiega il professor Rosati. “L’abbattimento è una delle misure più drastiche, ma anche purtroppo la più efficace”.