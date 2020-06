Vladimir Luxuria: “Ho conosciuto Mario Biondo, qualcuno vuole screditarlo” | VIDEO

anticipazione

Dopo l’area del parco Valle dell’Aniene, Filippo Roma e Marco Occhipinti ci mostrano il disastro di incuria e abbandono della riserva Decima Malafede a Castel Romano. Si fanno accompagnare dal “Rambo” locale, un ex poliziotto che abita a 300 metri dal campo e lotta contro la discarica abusiva, per evitare di essere aggrediti (come poi succede). Ed entrano nel campo rom dove si bruciano auto abbandonate, tra montagne di rifiuti, liquidi maleodoranti e topi in mezzo ai bambini. Ma il Comune, ancora una volta, dov’è? Non perdetevi il servizio martedì 23 giugno a Le Iene dalle 21.10 su Italia1