News | Andrea Zelletta dopo lo scherzo delle polemiche: “Natalia mi ama davvero” | VIDEO Abbiamo messo a dura prova l’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta con lo zampino di Sebastian Gazzarrini. La coppia che si è conosciuta a Uomini e donne dopo lo scherzo de Le Iene sembra più innamorata di prima

“Natalia ha superato la prova!”. Lo assicura Andrea Zelletta dopo lo scherzo che ha creato polemiche sui social. In tempi di quarantena, Sebastian Gazzarrini si è divertito a mettere alla prova le coppie nate in reality e programmi televisivi come loro che si sono conosciuti a Uomini e donne.

“Eccoci qua intatti tutti e due”, ci dicono Natalia Paragoni e Andrea Zelletta nel video che potete vedere sotto. “È stato abbastanza traumatico nel rivedermi, ricordavo le sensazioni di quel momento e non sono state semplici da trattenere”. A Natalia infatti abbiamo fatto credere che Andrea l’avesse tradita. Le abbiamo fatto trovare un pacco indirizzato al suo ragazzo. Lei senza pensarci due volte abbocca alla nostra esca e lo apre. All’interno trova un vinile, un paio di cuffie e una lettera scritta a mano da una donna. “Poco prima della quarantena ho trovato il regalo giusto per te, ma non ho mai trovato il momento per dartelo. Vorresti cancellare quello che c’è stato? So che ora sei in trappola con lei. Non dimenticarti quello che ci siamo detti, felici per un istante, lontano da tutti”. Firmato da una certa V.

Natalia chiama subito Andrea per vederlo immediatamente. Il sereno dialogo si trasforma presto in urla. Una reazione sicuramente forte, ma chi non l’avrebbe avuta nella sua situazione? “Potevo fare di peggio, stavo andando giù dalla macchina”, dice Natalia. E anche Andrea ci conferma che qualcosa ci ha rimesso per questo scherzo: “Si è visto e non si è visto, quando lei è andata in camera a rompere qualcosa, ha rotto la mia consolle”.

In tantissimi avete visto il nostro scherzo e sui social è scoppiata la polemica con migliaia di commenti. Tanto che Natalia è diventata trending topic su Twitter con oltre 20mila tweet. “Lo scherzo è stato pesantuccio e lei volgare”, c’è chi scrive. “Scherzo di pessimo gusto”, scrive un altro. E c’è chi avrebbe preferito addirittura che lo fermassimo. “Ho visto solo degrado e violenza”, si legge ancora. Alla notizia del tradimento, Natalia si è parecchio arrabbiata e se l’è presa anche con i suoi genitori. “Avessi parlato in quel modo ai miei, sarei volata giù dalla finestra”, scrive un altro utente. “E se fosse stato lui ad alzare le mani a parte invertite?”.

“Comunque la prova del nove Natalia l’ha superata alla grande. E possiamo dire che mi ama davvero!”, dice Andrea. Anche lei conferma: “Quello sì, ma non dovevi saperlo in questo modo! La prossima volta tocca a me! Grazie Sebastian, sei il genio del male”. E ora sembrano più innamorati di prima, ma attenzione perché la vendetta potrebbe arrivare da un momento all’altro!