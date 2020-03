News | Il paese al mondo con zero contagi da coronavirus? La Corea del Nord La stampa del regime di Pyongyang nega la presenza di casi di COVID-19 mentre parla di “corpi che si accumulano in Italia” e “americani nel panico”. Difficile da credere, mentre ai confini si contano migliaia di casi tra Cina e Corea del Sud

“La Corea del Nord non ha alcun caso di coronavirus”. Lo sostengono il regime e le autorità sanitarie di Pyongyang, capitale della più isolata e impenetrabile dittatura del mondo

La stampa, sottomessa all’apparato di Kim Jong-un, racconta in modo martellante di avere preso tutte le misure necessarie per tenere fuori dai propri confini il COVID-19: chiusura delle frontiere con la Cina e con la Corea del Sud alla fine di gennaio, blocco pressoché totale dei commerci con Pechino e intero corpo diplomatico straniero messo in quarantena.

Difficile da credere che queste misure siano bastate per tenere i casi addirittura a zero. Dietro, come spiega il New York Times, ci potrebbe essere un’altra verità. La Corea del Nord potrebbe avere problemi a trovare i contagiati perché il suo sistema sanitario non è nemmeno attrezzato ad accertarli.

"È una palese menzogna che non hanno contagi", spiega Seo Jae-pyoung, segretario generale dell'associazione dei disertori della Corea del Nord al quotidiano americano. L’uomo dice di sapere per certo da un suo contatto nordcoreano che almeno una famiglia di tre persone e una coppia di anziani sarebbero morti a fine marzo di coronavirus nella città di Chongjin. "L'ultima cosa che la Corea del Nord vuole è il caos sociale, che può scoppiare se i cittadini si rendessero conto che le persone stanno morendo di un'epidemia senza cure".

Del resto, come potrebbe essere totalmente immune un paese confinante con la Cina che ha registrato oltre 82.000 contagi e con la Corea del Sud che ne ha più di 9000?

I media di Pyongyang intanto continuano a mostrare inaugurazioni di nuovi ospedali da parte del dittatore Kim Jong-un e disinfezioni di strade, alberghi e grandi magazzini. La pandemia? Fa strage nel resto del mondo, dicono i telegiornali, tra “corpi che si accumulano in Italia” e “cittadini americani in preda al panico che fanno scorta di armi e munizioni”.