News | Zia Littara compie 100 anni. Gli auguri dalla Calabria ai tempi del Coronavirus | VIDEO Lettèria, conosciuta da tutti come Zia Littara, oggi festeggia i suoi 100 anni. Quest’anno però, vista la difficile situazione che stiamo vivendo, non potrà festeggiare come ogni anno insieme a tutto il paese

Oggi, 9 aprile, a San Costantino di Briatico, un piccolo paesino in Calabria, è festa. Cosa si festeggia? Il compleanno di Zia Littara. Sono anni ormai che in questa giornata la parrocchia del paese si trasforma: musica, balli e cibo di ogni tipo.

“Oggi però purtroppo non abbiamo potuto festeggiare tutti insieme Zia Littara” ci dice un suo compaesano al telefono, “Ma non potevamo pensare che passasse tutta la giornata in casa da sola così una signora e suo nipote le hanno portato la torta con tanto di candeline per festeggiare. Ovviamente a un metro di distanza!” Ci racconta il ragazzo.

Contadina da una vita, Zia Littara è famosa in paese per il suo carattere fortissimo e la sua invidiabile energia: “Vive da sola e fa tutto da sola: cucina, lava e fa la spesa… è incredibile!”.

Ma quale sarà il segreto della sua longevità? Il suo compaesano non ha dubbi: “Ogni santa mattina va al mini market del paese e si prende una birretta e un panino con salame e provola”.

Tanti Auguri Zia Littara!