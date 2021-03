News | Parla l'uomo accusato di truffa dalla mamma di Valeria Marini | VIDEO Dopo aver ascoltato Valeria Marini e la madre Gianna sulla truffa che avrebbe subito da parte del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, Filippo Roma è andato a parlare direttamente con lui. Non perdetevi il servizio stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1

"È tutta una montatura della signora Orrù, lo sanno tutti che era innamorata di me". Filippo Roma è andato a parlare con il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, accusato di truffa dalla mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù.

Nel servizio che vedrete in onda questa sera, la showgirl e sua mamma Gianna raccontano alla Iena Filippo Roma la truffa che la signora di 83 anni avrebbe subito da parte del produttore, al quale avrebbe versato 335mila euro per degli “investimenti garantiti”.

“Il signor Milazzo propose quasi subito degli investimenti alla signora Orrù”, spiega Laura Sgrò, avvocato della famiglia Marini, “palesandogli anche la possibilità di guadagni importanti attraverso una piattaforma che si chiama eToro con valuta in Bitcoin”. Parliamo di un sito che permetterebbe di vendere e comprare monete virtuali, come i bitcoin, e di guadagnare anche grandi percentuali grazie all’aumento di valore della moneta nel corso del tempo. “Lui diceva che si potevano guadagnare tanti soldi”, racconta Gianna a Filippo Roma. “E io presa dall'entusiasmo dico ‘reinvestiamoli’. Avrei dovuto ricevere sul mio conto in banca 903.000 euro, questo mi era stato detto”.

Dopo la denuncia di Gianna, Giuseppe Milazzo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di truffa aggravata. Dei soldi di Gianna al momento neanche l’ombra.

Filippo Roma è andato a parlare con il produttore e qui arriva il colpo di scena: “La signora Gianna aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me", dice Milazzo alla Iena. “Siccome io non ci sono stato”, continua, “si è inventata tutto. Ti mando i messaggi della signora nuda”.

Insomma Giuseppe Milazzo sostiene non solo che si tratti di una montatura, ma anche di aver avuto una storia di sesso con la signora Orrù e di avere delle foto come prova. Ma il giorno dopo, quando dovrebbe fornire le prove di quel che dice che succede? E quando raccontiamo l’accaduto a Gianna lei conferma o smentisce? Non perdetevi il servizio questa sera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.