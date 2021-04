News | Aiello arrestato? Un nostro scherzo, prestissimo a Le Iene! | VIDEO Aiello è stato arrestato? È la domanda che rimbalza su Twitter da qualche ora. Nulla di tutto questo, il cantante è stato vittima di uno scherzo de Le Iene architettato da Nicolò De Devitiis



“Trafficava droga e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!”. È il nostro Nicolò De Devitiis con una storia su Instagram a chiarire la situazione di Aiello, come potete vedere nel video qui sopra. Da qualche minuto è finito in tendenza su Twitter dopo che si è diffusa la notizia del suo arresto per traffico internazionale di stupefacenti. Increduli i suoi fan.

Dietro a tutto questo c’eravamo noi de Le Iene! Anche il cantante che a Sanremo ha portato la sua “Ora” è finito nella nostra trappola. Prossimamente a Le Iene su Italia1, vi racconteremo tutto!

Intanto possiamo rivederci la nostra intervista singola di qualche tempo fa in cui ci ha parlato di musica, ma anche di tradimenti (da non rivelare!).