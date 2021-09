News | Anatomia di un pedofilo, presto davanti al giudice il 66enne arrestato | VIDEO Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi Comparità davanti al Gup di Milano il 28 settembre il 66enne che noi de Le Iene abbiamo smascherato nel servizio di Alice Martinelli. L’uomo è accusato di adescamento di minore e produzione di materiale pedopornografico, oltre alla detenzione di immagini e filmati espliciti

E’ atteso il 28 settembre davanti al Gup di Milano il 66enne, ex dipendente di un Comune della provincia di Milano, che noi de Le Iene abbiamo smascherato nel servizio di Alice Martinelli. L’uomo è accusato di adescamento di minore e produzione di materiale pedopornografico, oltre alla detenzione di immagini e filmati espliciti: Lo riporta Il Giorno.

Secondo la ricostruzione della Procura, l'uomo avrebbe creato un archivio di ben 1.739 immagini pedopornografiche e 256 video di giovani e giovanissimi. In passato sarebbe già stato condannato per la detenzione di questo materiale.

A svelare il caso siamo stati noi de Le Iene con la nostra Alice Martinelli. Nel servizio vi abbiamo mostrato come una bambina di appena 10 anni fosse stata adescata da un uomo adulto, dalla vita apparentemente normale. Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeus, ci aveva spiegato le pericolose dinamiche in un cui potrebbero cadere alcuni dei nostri figli.

Intanto già a marzo il Comune presso cui il 66enne era impiegato aveva annunciato di aver “interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso” il dipendente. In quell’occasione il sindaco aveva precisato che “l’amministrazione comunale era all’oscuro del contenuto dell’indagine e ha già assunto tutti i provvedimenti opportuni e necessari a tutelare i cittadini, l’ente e i servizi degli uffici”.