News | Anatomia di un pedofilo, la procura apre un'indagine | VIDEO La nostra Alice Martinelli, con l’aiuto delle forze dell’ordine, ha smascherato un uomo di 66anni che sembrava cercare di adescare una minorenne. Adesso la procura di Milano ha aperto un’indagine a suo carico. Intanto il Comune presso cui lavora l’uomo ha annunciato che “da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare”

La procura di Milano ha aperto un’indagine a carico dell’uomo che avete visto nel servizio di Alice Martinelli. Il 66enne, dipendente di un Comune della provincia di Milano, è stato smascherato dalla Iene con l’aiuto delle forze dell’ordine: sembrava cercasse di adescare una minorenne online.

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’uomo avrebbe precedenti specifici. Nel servizio di Alice Martinelli, che potete rivedere in alto, vi abbiamo mostrato come una bambina di appena 10 anni fosse stata adescata da un uomo adulto, dalla vita apparentemente normale.

Con l’aiuto di Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeus, vi abbiamo raccontato le pericolose dinamiche in un cui potrebbero cadere anche i nostri figli: “È una bomba innescata”, ci ha detto Frassi riguardo al caso trattato nel servizio.

Oggi, comunque, non è stata solo la magistratura a muoversi: il sindaco del Comune presso cui il 66enne è impiegato ha annunciato di aver “interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso”. Il sindaco ha precisato che “l’amministrazione comunale era all’oscuro del contenuto dell’indagine e ha già assunto in queste ore tutti i provvedimenti opportuni e necessari a tutelare i cittadini, l’ente e i servizi degli uffici”.