Ecco perché l'argento colloidale non serve per combattere i tumori | VIDEO

Si tratta dell’argento colloidale da bere, usato come antibiotico e antibatterico naturale nell’Ottocento e poi abbandonato perché tossico. In Italia ne è ammesso solo l’uso topico, locale, come antibatterico. Venderlo da bere, come fa, è illegale. Non solo infatti non ha alcuna efficacia antitumorale, ma ha anche effetti nocivi. La Iena va allora a parlare con Maurizio, come vedete nel servizio qui sopra, accompagnato da un’oncologa.