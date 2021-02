News | Giovane attrice perde il naso dopo un intervento estetico e pubblica tutto sui social Gao Liu si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per migliorare il suo naso ma qualcosa è andata male. La giovane attrice cinese ha quindi deciso di condividere sui social le foto del suo naso in necrosi, per sensibilizzare i giovani sui pericoli della chirurgia estetica

Gao Liu, giovane attrice cinese, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al naso. L’intervento però è andato male e il naso prima si è infettato, poi è andato in necrosi, cioè alcuni tessuti sono morti.

L’attrice ha dichiarato di aver deciso di procedere con l’operazione perché “un naso più bello avrebbe dato una spinta alla sua carriera” ancora agli inizi. L’operazione è durata quattro ore, “ho pensato che dopo sarei stata più bella” ha scritto Gao Liu ai suoi follower, “invece, queste quattro ore sono diventate l’inizio di un incubo”.

Il puntino nero sul naso, che potete vedere nella foto qui sopra, è la superficie nella quale i tessuti sono morti. Prima di poter ricostruire il naso, Gao Liu dovrà aspettare circa un anno.

Le foto del naso di Gao Liu sono diventate virali sul social cinese Sina Weibo, e hanno aperto il dibattito sui pericoli della chirurgia estetica in Cina. Stando a quanto riporta il Global Times, in Cina sono sempre di più i giovani che decidono di ritoccare qualcosa del loro corpo, nella convinzione che questo li aiuterà nella carriera o nell’amore. La crescente domanda di interventi però avrebbe aumentato il numero delle cliniche che lavorano in condizioni non ottimali aumentando i rischi per i pazienti.