News | Aurora Ramazzotti Iena in parlamento: “L'Italia non è un paese per donne” | VIDEO Aurora Ramazzotti indossa la divisa de Le Iene per denunciare la mancanza di donne nella politica italiana. Purtroppo la conclusione è che l’Italia non è un paese per donne

“Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza... praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono tutti in mano agli uomini, noi donne siamo una specie di riserva indiana”, con queste parole Aurora Ramazzotti introduce un problema della politica italiana: ci sono molti più uomini che donne!

“Nel Pd su tre posizioni di ministri non c’è una donna e questo io lo trovo molto grave”, commenta Laura Boldrini. Negli ultimi 75 anni la percentuale di donne al governo non è stata del 30% come credono alcuni politici intervistati, bensì del 6,5%. Praticamente niente. E c’è chi come La Russa commenta il dato a modo suo, “non ci sarà più un problema donne quando in un posto importante sarà eletta una donna brutta e stupida. Perché uomini brutti e stupidi in posti importanti ce n’è tanti”.

“Dev’essere normale l’equilibrio di genere”, dice Valeria Fedeli commentando le dichiarazioni di Zingaretti che ha detto che recupererà il numero di donne con i sottosegretariati.

Alla fine delle interviste della iena Aurora Ramazzotti il problema non è risolto, ma una cosa l’abbiamo capita: “L’Italia non è un paese per donne”.