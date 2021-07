News | Auto pagate e mai consegnate: sei indagati | VIDEO Svolta nelle indagini, con anche sequestro di soldi e immobili, per il caso dell’autosalone toscano di cui vi abbiamo parlato con Andrea Agresti. L’accusa: numerose auto sarebbero state pagate dai clienti e mai consegnate

Svolta investigativa nel caso delle auto che sarebbero state pagate da alcuni clienti a un autosalone in Toscana e poi mai consegnate di cui vi abbiamo parlato in marzo con Andrea Agresti nel servizio che potete vedere qui sopra. Nell’inchiesta per truffa e appropriazione indebita della procura di Pisa, è appena scattato il sequestro di soldi e immobili mentre ci sono ora sei indagati.



Andrea Agresti ci aveva raccontato il caso. La Iena incontra alcuni clienti e poi va a cercare responsabile e due venditori dell'autosalone, ora vuoto e al tracollo finanziario. I tre puntano il dito sul direttore vendite. Trovarlo non è facile, tra tre indirizzi diversi e varie peripezie, ma Andrea Agresti riesce a parlarci dopo una sua lunga fuga. E lui, alla fine, davanti alla Iena si mette pure a piangere.