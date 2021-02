News | Biccari (Foggia) vende case a 1 euro: Cnn ne parla e il sindaco riceve 7000 email Il Sindaco di Biccari, borgo pugliese in provincia di Foggia, mette in vendita le case al prezzo di 1 euro. CNN e Forbes rilanciano l’iniziativa e fanno esplodere l’interesse. Raccolte oltre 7mila richieste in due giorni, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti

Biccari, un piccolo comune italiano in provincia di Foggia, si è ritrovata sotto i riflettori di CNN e Forbes. Il motivo? Sono state messe in vendita delle case al costo di 1 euro, se in stato di abbandono, e tra i 13/15.000 euro se già sistemate.

L’iniziativa è stata lanciata dal sindaco Gianfilippo Mignogna con l’obiettivo di provare a ripopolare il borgo pugliese e far ripartire l’economia del territorio.

La notizia ha fatto il giro del mondo. Forbes ha titolato: “$9,000 Houses In Italy? You Won’t Believe How Cheap It Is To Move To This Dreamy Town” (Una casa in Italia a 9,000 dollari? Non crederete a quanto sia economico trasferirsi in questa cittadina da sogno).

“Sono arrivate circa 7mila richieste in due giorni, molte indirizzate a soluzioni già pronte e quasi tutte provenienti dall’estero”, ci ha spiegato il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che abbiamo raggiunto telefonicamente. “Pochi gli italiani interessati, per lo più come intermediari”.

Sono 15 gli immobili attualmente in vendita e per acquistarli basta inviare una mail a casebiccari@gmail.com. Un tecnico di riferimento invierà il catalogo virtuale di queste case e, in caso di interesse, si procederà con il contratto preliminare.

“Abbiamo 8 argentini che lavorano in smart working a Biccari per le proprie aziende di Buenos Aires e vogliamo renderla sempre più internazionale”, ha chiosato il sindaco. Che Biccari diventi un polo attrattivo per stranieri pronti a lavorare da remoto dall'altra parte del mondo?