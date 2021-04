News | Biggie dei Boomdabash si scontra con il demonio: lo scherzo diabolico de Le Iene I VIDEO Biggie Bash, cantante del gruppo pugliese Boomdabash, è vittima di uno scherzo diabolico organizzato da Corti e Onnis. Il cantante, che è molto religioso e terrorizzato dal demonio, si è trovato faccia a faccia con una donna posseduta dal diavolo

“Don’t Worry” cantano i Boomdabash in una delle loro hit di successo. Ma questa volta Biggie Bash, il più grosso del gruppo pugliese, si è preoccupato… e anche tanto. Stefano Corti e Alessandro Onnis, con la collaborazione degli altri componenti della band salentina, gli hanno organizzato uno scherzo diabolico puntando sulla sua più grande paura: il demonio. Biggie infatti è molto religioso e per proteggersi dal maligno non si separa mai dalla collana di San Michele Arcangelo.



Il gruppo viene convocato in un'antica masseria con la scusa di dover fare un'intervista ma improvvisamente una donna inizia a urlare. “Qualcuno ha un crocifisso?”, chiede uno dei presenti e Biggie, capendo di essere di fronte a una possessione diabolica, tenta la fuga. Ma il demonio è attratto dalla sua collana di San Michele e non dà tregua al povero cantante che in preda al panico inizia a pregare il "valoroso guerriero dell'Altissimo".

“Questo è un evento che non tutti possono vedere...”, dice Biggie ai suoi compagni, “ci siamo trovati dentro una rissa solo che i partecipanti sono Gesù Cristo e il diavolo che stanno litigando”. Dopo una serie di attacchi da parte della donna posseduta, le preghiere del povero cantante vengono finalmente ascoltate e Stefano Corti e Alessandro Onnis appaiono come angeli urlando “Esci da questo scherzo!”.