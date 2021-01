News | Blackout Challenge, morte cerebrale per una bambina di 10 anni dopo la folle sfida online di strangolamento In queste ore leggiamo purtroppo su giornali e siti web che per una bambina di 10 anni è stata dichiarata la morte cerebrale a Palermo dopo che aveva partecipato sul web, attraverso il social network TikTok, al Blackout Challenge, la folle sfida di strangolamento online di cui vi abbiamo parlato nell’aprile 2019 con Matteo Viviani, partendo dalla morte del quattordicenne milanese Igor Maj

Si tratta di una folle sfida online che consiste nel legarsi qualcosa al collo fino a svenire per qualche istante. La bambina si sarebbe stretta alla gola la cintura di un accappatoio.



Qui sopra potete vedere il servizio di Matteo Viviani che avevamo dedicato al Blackout Challenge, partendo dalla morte del quattordicenne milanese Igor Maj, andato in onda il 2 aprile 2019.