News | Coltivava cannabis terapeutica per l'artrite reumatoide: assolto Walter De Benedetto | VIDEO Con Silvio Schembri vi abbiamo raccontato la storia di Walter De Benedetto in dicembre. Usava legalmente cannabis terapeutica contro i dolori atroci della sua malattia rara in stato avanzato. In farmacia non si riesce a trovarne abbastanza, così la coltivava in giardino: “Basta che faccio 8/10 tiri e mi passa il dolore”. Era finito a processo

“Basta che faccio 8/10 tiri e mi passa il dolore” ha detto in dicembre al nostro Silvio Schembri. Walter De Benedetto allevia i dolori terribili della sua artrite reumatoide in stato avanzato usando la cannabis terapeutica secondo regolari prescrizioni. Il prodotto è legale in Italia ma è molto difficile trovarne a sufficienza in farmacia, come vi abbiamo raccontato nel servizio qui sopra.



Se la coltivava da solo in una serra in giardino e per questo era finito a processo per spaccio, dopo l’arrivo dei carabinieri due anni fa nella sua casa. Il gup di Arezzo ha appena assolto l’uomo di 48 anni perché la coltivava non per finalità di spaccio ma per uso medico, appunto perché colpito da una malattia rara neurodegenerativa e altamente invalidante. Walter non era presente in aula perché lunedì si era sentito poco bene.



“Sembravo il narcos dei disabili”, diceva a Silvio Schembri nel servizio che vedete qui sopra. “Io sono stato già condannato dalla vita, il mio obiettivo è rubare i giorni di vita e per ora ci sto riuscendo. Riesco comunque a mantenere la lucidità, che è l’unica cosa che mi è rimasta”.



Walter si era rivolto con queste parole anche al presidente della Repubblica: “Mi rivolgo a lei perché un anno fa ho provato a rivolgermi alle istituzioni, venendo fino a Roma in un viaggio per me faticoso, ma pieno di speranza. Sono malato e senza terapia, per giunta ora indagato per essere stato costretto a violare la legge per non soffrire. Mi chiedo: dove sta il Parlamento?”.