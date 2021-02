News | Casalino a Le Iene: “Un portavoce guadagna 6.200 euro netti… Ora sono disoccupato” Rocco Casalino non si è perso nemmeno una delle nostre domande, dalla politica ai soldi fino al culto del corpo!

Rocco Casalino ha risposto alla nostra raffica di domande senza giri di parole. Ha appena pubblicato la sua autobiografia “Il Portavoce”, che, ci racconta ha fatto leggere prima a Conte. “Prima di autorizzare la pubblicazione l'ho dovuta far leggere perché ero terrorizzato che non gli piacesse”. L’impressione dell’ex premier? “Ha detto ‘sarai primo in classifica’”, risponde Casalino. Quanto ci farà con il libro? “Sicuramente più di centomila euro”. E un portavoce quanto guadagna? “Netti 6mila e 200 euro, senza alcun benefit”. Ed è riuscito a metter via qualcosa? “Da quando sono in politica il mio patrimonio personale è diminuito di centocinquantamila euro”. E ora è disoccupato? “Adesso sì".

Cosa pensa di Giuseppe Conte? “È stato un presidente del Consiglio unico”. Una critica? “Mi correggeva qualsiasi cosa. Anche se facevo un comunicato stampa di due righe, lui me lo correggeva”.

Chi è il vero vincitore di questa crisi? “Qualcuno è riuscito a far vincere il centrodestra grazie alla sua irresponsabilità”. Cioè? “L’innominato!”. Gli chiediamo un aggettivo per: Salvini? “Buon comunicatore”. Zingaretti? “Una brava persona e un buon politico”. Renzi? “Immoralità politica?”.