I certificati del medico No Vax: ecco cosa abbiamo scoperto | VIDEO

Il dottor Giuseppe Delicati rilascerebbe a Borgaro Torinese esenzioni dal vaccino non giustificate a centinaia di No Vax che arrivano da tutta Italia.



Il Green pass diventa ora obbligatorio per i lavoratori. L’unica eccezione è possibile per chi non può vaccinarsi per motivi di salute attestati proprio dall’esenzione di un medico, che permette anche di non pagare l’alternativa dei tamponi.



Con Alice Martinelli ci siamo messi in fila con chi arriva dal dottor Giuseppe Delicati, già indagato e denunciato, e l’abbiamo ottenuto pure noi. Nel servizio qui sopra potete vedere tutto quello che abbiamo scoperto, confrontandoci poi direttamente anche con il medico.