News | Il nostro contatore del gas ci fa pagare anche per consumi mai fatti? Ecco il test | VIDEO In tempi di stangata sulle bollette vale ancora più la pena controllare i nostri contatori del gas. Dopo tre anni torniamo a mostrarvi quelli che, a tubature chiuse, continuano a segnare consumi. La situazione purtroppo non sembra migliorata, anzi. Seguite il nostro tutorial per verificare a casa vostra: se c’è qualcosa di strano potete mandarci il filmato all’email contatoridelgas@gmail.com (potete scriverci anche per segnalarci come controllare il nostro consumo reale)

Torniamo dopo tre anni a mostrarvi con Matteo Viviani i contatori che a gas chiuso continuano a segnare consumi mai fatti. Un tema ancora più attuale in tempi di stangata sulle bollette.



Facciamo di nuovo una verifica: la situazione purtroppo non sembra migliorata, anzi. E il problema riguarderebbe in genere il conteggio dello stesso volume di gas da diversi contatori, non solo i consumi a tubature chiuse. Accorgersi di eventuali rincari non dovuti in bolletta non è facile, soprattutto con variazioni non grandissime. Le percentuali d’errore però possono arrivare in media all’80%, perfino al 500%.



Noi vi proponiamo allora il nostro tutorial, veloce e per niente difficile, per verificare se il vostro contatore segna consumi anche a tubature chiuse: se c’è qualcosa che non torna potete mandarci il video, girato anche con il cellulare, all’email contatoridelgas@gmail.com. Potete usarla anche per segnalarci come si può controllare il nostro consumo reale in genere.