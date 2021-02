News | Conte: “Governo politico, non sono un ostacolo per Draghi” Giuseppe Conte auspica un nuovo governo politico, non tecnico, e augura buon lavoro a Mario Draghi, incaricato della formazione del nuovo governo. Il presidente del Consiglio dimissionario lo fa con una breve conferenza stampa organizzata davanti a un tavolino piazzato di fronte a Palazzo Chigi: “Non sono un ostacolo, i sabotatori cerchiamoli altrove"

E interviene in prima persona nel dibattito politico sull’incarico per la formazione del nuovo governo affidato a Mario Draghi nel giorno delle consultazioni con i partiti per l’ex presidente della Bce.



Conte ringrazia il presidente Mattarella e gli alleati della passata esperienza di governo di cui difende il valore. Chiaro il riferimento alla recente crisi che ha portato alle sue dimissioni: “Non sono un ostacolo, i sabotatori cerchiamoli altrove”. Un messaggio in particolare per "gli amici" del Movimento 5 Stelle: "Ci sono e ci sarò".



Sembra che in un primo momento il discorso avrebbe dovuto tenersi nella Sala dei Galeoni, poi Conte ha deciso di parlare all’esterno e non all’interno di Palazzo Chigi. È stato allestito così in fretta un tavolino per tutti i microfoni.