News | Crisi di governo, Mattarella affida a Roberto Fico l'incarico esplorativo Dopo le dimissioni del governo Conte II e un giro di consultazioni, il presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per un incarico esplorativo il presidente della Camera Roberto Fico: “Serve un governo con adeguato sostegno parlamentare”, ha detto Sergio Mattarella

Un incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, del M5s, per capire se è possibile portare la pace tra Conte e Renzi e dare il via a un nuovo governo guidato dal giurista pugliese con il sostegno di Italia Viva. E’ questa la soluzione individuata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per cercare di far uscire l’Italia dalla crisi di governo in cui è sprofondata: il presidente della Camera è atteso a breve al Quirinale per l'investitura ufficiale.

“L’Italia sta affrontando nuove e pericolose offensive della pandemia, da sconfiggere con una decisiva campagna di vaccinazione. E a questa emergenza si aggiungono tanti cittadini in difficoltà“, ha detto il presidente della Repubblica al termine delle consultazioni, annunciando l’incarico esplorativo a Roberto Fico. “Serve un utilizzo rapido ed efficace delle ampie risorse messe in campo dall’Unione europea. Le tre emergenze, sanitaria, economica e sociale, richiedono un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il Paese esposto agli eventi così decisive alla sua sorte”.

La crisi di governo è scoppiata ormai oltre due settimane fa, quando Matteo Renzi ha ritirato la delegazione dei ministri di Italia Viva dal governo in aperta polemica con le politiche di Giuseppe Conte. Dopo un risicato voto di fiducia in Senato, sono arrivate le dimissioni del premier a inizio settimana.

Adesso, dopo un giro di consultazioni in piena pandemia e con il countdown per il piano italiano del Recovery Fund sempre più incessante, Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico il tentativo di ricucire una nuova (o vecchia?) maggioranza. Sarà sufficiente per ridare un governo all’Italia?