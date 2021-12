News | Morte di David Rossi, le dichiarazioni di Aglieco riaprono il caso? La nostra inchiesta Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi L'inchiesta sulla morte del manager Mps David Rossi, precipitato giù dal suo ufficio il 6 marzo 2013, potrebbe riaprirsi per omicidio dopo le clamorose dichiarazioni del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco alla commissione parlamentare sul possibile inquinamento della scena del crimine da parte dei pm: ecco perché. Assieme ad alcuni dei nostri molti dubbi sul caso dopo 4 anni di servizi di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti. Vi mostriamo anche il nostro incontro inedito con Aglieco e gli scontri sui presunti festini a luci rosse con importanti personalità di Siena

Noi de Le Iene vi abbiamo parlato di questo caso per quattro anni, con venti servizi e uno speciale di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti. Chiedendoci sempre se la morte di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato giù dal suo ufficio il 6 marzo 2013 nel mezzo di una bufera giudiziaria, mediatica e finanziaria, sia stato un suicidio (come il caso è stato archiviato per due volte) o un omicidio. Ce lo siamo chiesti approfondendo punto per punto tutti i molti dubbi ancora aperti, in primo luogo per la famiglia, sulla ricostruzione e le indagini e indagando anche grazie a nuovi testimoni e nuove possibili e clamorose piste.



Ora, oltre otto anni dopo quella morte, l’inchiesta potrebbe venire riaperta dalla magistratura proprio per omicidio. La decisione potrebbe essere presa dopo le clamorose dichiarazioni del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, davanti alla commissione parlamentare che da quest’anno indaga sul caso, sul possibile inquinamento della scena del crimine da parte dei pm.



Nel servizio che potete vedere qui sopra ricostruiamo alcuni dei principali dubbi e misteri ancora aperti sulla morte di David Rossi e a quali si potrebbe dare una prima risposta sulla base di quanto sostenuto da Aglieco. Non solo, vi mostriamo anche il nostro incontro inedito con il colonnello dei carabinieri e torniamo sugli scontri sui nostri servizi sui presunti festini a luci rosse con importanti personalità di Siena.