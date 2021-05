News | David Rossi, via libera al presidente della commissione parlamentare (tra le polemiche) | VIDEO Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi Dopo alcuni rinvii eletto il presidente della commissione parlamentare che indagherà sulla morte di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena volato giù dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 nel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Noi de Le Iene siamo da sempre in prima linea su questo caso con Antonino Monteleone e Marco Occhipinti su questo caso chiedendoci: è stato davvero un suicidio o un omicidio? Critiche di Fratelli d’Italia e dei familiari per la mancata elezione a presidente di Walter Rizzetto che ha portato la commissione in Parlamento

Si insedia, con le polemiche di Fratelli d’Italia e dei familiari, la presidenza della commissione parlamentare che deve indagare sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena volato giù dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 nel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria.



Su questo caso noi de Le Iene siamo da sempre in prima linea e siamo stati citati anche nella proposta di istituzione della commissione. Con i servizi di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti ci siamo chiesti con uno speciale e molti servizi (l’ultimo del marzo scorso lo vedete qui sopra) se la morte del manager sia stata un suicidio, come recita la versione ufficiale, o un omicidio. È la stessa domanda a cui, tra le molte sui tantissimi dubbi ancora aperti di cui vi abbiamo parlato, vuole rispondere la commissione parlamentare.



Il presidente della commissione, appena eletto, è Pierantonio Zanettin (Forza Italia). La sua candidatura ha superato a sorpresa quella di Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia) che aveva presentato la proposta di istituzione della comissione, firmata poi da esponenti di tutti i partiti. Dopo alcuni rinvii, Zanettin ha ottenuto 14 voti, Rizzetto 3. I vicepresidenti saranno Marco Lacarra (Pd) e Luca Migliorino (M5S).

“Per è stata una sorpresa, ho accettato perché è un ruolo importante, tra l’altro io sono stato già componente del Consiglio superiore della magistratura e in quel ruolo, nel 2017, avevo seguito” dichiara Zanettin, “mi ero attivato per aprire una pratica sul caso Rossi. È una questione delicata che va affrontata con il giusto approccio istituzionale, legale e politico”.



Di tutt’altro tono le dichiarazioni di Fratelli d’Italia che sta valutando se lasciare la commissione. “A Fratelli d’Italia e al sottoscritto, unico parlamentare che con la sua proposta ha portato la vicenda in Parlamento e ha lottato con il capogruppo Lollobrigida per farla calendarizzare, non è stato volutamente riconosciuto alcun incarico, in sfregio a prassi parlamentari consolidate e rispetto istituzionale” dichiara Walter Rizzetto. "Valuteremo la mia permanenza nella stessa Commissione. Buon lavoro a tutta la Commissione e all’ufficio di Presidenza. Resta lo sdegno che la guida di questo organo è stata attribuita per interessi spartitori di partito”.

Anche la vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi commenta con delusione la mancata nomina di Rizzetto: “Non nascondo un’immensa delusione e non tanto per la persona che non conosco, e che spero si dimostri moralmente all’altezza di Walter Rizzetto, ma perché è stata fatta una scelta unicamente politica a dispetto del merito di chi ha da sempre dimostrato una volontà seria e costante nel voler unicamente scoprire la verità tenendo altresì ben presente la parte umanamente tragica di questa vicenda”.