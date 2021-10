News | Dayane Mello molestata in diretta tv? Andiamo in Brasile per aiutarla | VIDEO Dayane Mello sarebbe stata vittima di uno stupro durante il reality show la Fazenda da parte di Nego do Borel. La modella, molto famosa anche in Italia, non ricorda nulla e non è uscita dallo show: con Roberta Rei siamo andati in Brasile per aiutarla e cercare il cantante, ora espulso dal reality e indagato dalla polizia

Dayane non ricorda, non ha visto le immagini, è ancora dentro il reality. Noi abbiano provato ad aiutarla volando in Brasile con Roberta Rei.



La terribile storia di cui sarebbe stata vittima è quella dello stupro che avrebbe subito in diretta durante il reality show la Fazenda tramesso da Record Tv, la seconda tv brasiliana da parte del cantante Nego do Borel, una superstar nel suo Paese, ora espulso dal reality e indagato dalla polizia.



Dayane Mello, modella molto famosa in Italia è invece ancora dentro al reality e, secondo quanto ci racconta il suo avvocato, non può uscirne se non pagando una costosa penale. Non ricorda niente delle molestie, o peggio, che avrebbe subito mentre era incosciente dopo aver bevuto troppo. Non ha potuto vedere nemmeno alcune delle immagini di quanto avvenuto che sono state trasmesse in diretta tv.



Per questo siamo andati in Brasile con Roberta Rei, per cercare di aiutarla. E ci siamo messi anche sulle tracce di Nego do Borel, rintracciandolo e seguendolo grazie alle sue storie su Instagram.