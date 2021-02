News | Nasce il governo Draghi: tutti i ministri. Dal Pd alla Lega, da Forza Italia ai Cinque Stelle Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco chi sono i 23 ministri (15 politici e 8 tecnici) che vanno dal Pd alla Lega, dai Cinque Stelle fino a Forza Italia con Roberto Speranza (Leu), confermato alla Salute

Nasce il nuovo governo. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato ufficialmente il compito di formare il nuovo governo tecnico-politico che avrà al suo interno sia ministri tecnici (8) appunto che proventi dai partiti (15). L’ex presidente della Bce dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha elencato i nomi dei componenti del nuovo esecutivo, che vanno dal Pd alla Lega, dai Cinque Stelle fino a Forza Italia con Roberto Speranza (Leu), confermato alla Salute.



Ecco la lista completa dei nuovi ministri, che sostituiscono quelli del governo Conte (alcuni sono stati confermati), 15 uomini e 8 donne, e che sabato 13 febbraio alle 12 giurano al Quirinale. Il governo chiederà poi la fiducia alle Camere.



Luciana Lamorgese all’Interno, stessa carica già nel governo Conte

Lugi Di Maio (M5S), agli Esteri, stessa carica già nel governo Conte

Lorenzo Guerini (Pd) alla Difesa, stessa carica già nel governo Conte

Daniele Franco all’Economia, attuale direttore generale della Banca d’Italia

Giancarlo Giorgetti (vicesegretario della Lega), allo Svluppo economico

Marta Cartabia alla Giustizia, ex presidente della Corte Costituzionale

Roberto Speranza (Leu), alla Salute, stessa carica già nel governo Conte

Federico D'Incà (M5S) ai Rapporti con il Parlamento, stessa carica già nel governo Conte

Roberto Cingolani al nuovo ministero della Transizione ecologica, ex direttore Iit

Patrizio Bianchi all'Istruzione, docente universitario

Cristina Messa all'Università, docente universitaria

Enrico Giovannini alle Infrastrutture e Trsporti, ex presidente dell'Istat

Renato Brunetta (Forza Italia) alla Pubblica amministrazione

Dario Franceschini (Pd) alla Cultura, stessa carica già nel governo Conte

Andrea Orlando (vicesegretario del Pd) al Lavoro

Massimo Garavaglia (Lega) al Turismo

Stefano Patuanelli (M5S) all'Agricoltura

Vittorio Colao all'Innovazione tecnologica

Mariastella Gelmini (Forza Italia) agli Affari regionali

Mara Carfagna (Forza Italia) al Sud

Elena Bonetti (Italia Viva) alle Pari opportunità, stessa carica già nel governo Conte

Fabiana Dadone (M5S) alle Politiche giovanili

Erika Stefani (Lega) alle Disabilità

Prossimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, magistrato