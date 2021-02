News | Indossare due mascherine serve? La risposta arriva dall'America Una ricerca dei Cdc statunitensi dice di sì: aiuta contro i contagi da coronavirus, addirittura raddoppiando la protezione. Ecco i dati e consigli dell’ente di controllo sulla sanità pubblica americana su una domanda che ci siamo fatti in tanti, soprattutto dopo questa foto del più famoso immunologo Usa Anthony Fauci

Two is megl che one, come nel famoso spot dei gelati? Ce lo siamo chiesti in tanti: indossare due mascherine una sull’altra aiuta a prevenire i contagi da coronavirus? La domanda era tornata ancora attuale quando Anthony Fauci, una delle massime autorità tra gli immunologi statunitensi, famoso anche per le sue dispute sul Covid con Donald Trump, era comparso in pubblico a fine gennaio con la doppia mascherina consigliando poi di prenderla in considerazione per tutti. La misura è stata adottata in più occasioni anche dal neopresidente Usa Joe Biden durante la campagna elettorale.



La risposta arriva ora sempre dall’America e dai Cdc, i centri di controllo e prevenzione sulle malattie, un fondamentale ente che monitora la sanità pubblica statunitense analogo al nostro Iss. Sì, indossare una mascherina di stoffa sopra a una FFP2 come Fauci nella foto qui sopra, ma anche sopra una semplice mascherina chirurgica (quelle azzurre, per capirci), aiuta e molto. Blocca infatti fino al 92,5% delle particelle infettive.



I dati arrivano della ricerca Cdc sono stati appena comunicati. Indossando due dispositivi la protezione dai contagi si riduce dell’80%, più del doppio del 40% garantito da uno solo di stoffa o chirurgico. Quando si incontrano due persone con doppia mascherina, si arriva fino al 92,5%.



"Continuiamo a raccomandare che coprano completamente naso e bocca e che aderiscano bene al volto”, ha detto la dottoressa Rochelle Walensky, direttore del Cdc, presentando i dati alla Casa Bianca: è proprio quello che garantisce una doppia mascherina. "Tutti dai due anni in sé dovrebbero indossarne almeno una in pubblico o in presenza di persone con cui non vivono”.