News | Oggi è l'Earth Overshoot Day 2021: abbiamo finito le risorse annuali del pianeta | VIDEO Il 29 luglio cade l’Earth Overshoot Day 2021, la data in cui abbiamo esaurito tutte le risorse biologiche che il pianeta è in grado di rigenerare ogni anno. Nel 1970, appena cinquant’anni fa, il giorno dell’Overshoot era il 29 dicembre: ma cosa possiamo fare per inquinare di meno e rispettare di più la Terra?

Oggi è il 29 luglio, mancano circa 5 mesi alla fine dell’anno. Eppure abbiamo già finito le risorse disponibili sulla Terra per quest’anno. Si chiama Earth Overshoot Day, e rappresenta la data in cui gli esseri umani esauriscono tutte le risorse biologiche che il pianeta è in grado di rigenerare ogni anno.

Da questo momento andiamo in deficit: un deficit che, continuando di questo passo, ci porterà a esaurire totalmente le risorse del pianeta. La data dell’Earth Overshoot Day purtroppo da molto tempo cade sempre prima nel calendario: solo lo scorso anno, complice la pandemia e il conseguente rallentamento di molte attività inquinanti, aveva fatto un ‘balzo in avanti’ al 22 agosto.

Ma nel 2019 la data era la stessa del 2021, il 29 luglio. E fa ancora più impressione pensare che nel 1970, appena cinquant’anni fa, il giorno dell’Overshoot era il 29 dicembre. Il grafico qui sotto, pubblicato sul sito overshootday.org, mostra come nell’ultima metà di secolo il nostro consumo delle risorse biologiche del pianeta sia costantemente aumentato oltre le possibilità di compensazione della Terra.

Insomma, ancora una volta abbiamo preso dalla Terra molto più di quello che avremmo potuto e dovuto. Ma esiste un modo per gli oltre 7 miliardi di umani sul pianeta di convivere in modo più sano con l’ambiente? Quali sono gli accorgimenti che possiamo prendere per inquinare di meno e rispettare di più la Terra? La nostra Nadia Toffa aveva provato a rispondere a questa domanda: trovate il servizio in testa a questo articolo.