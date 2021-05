News | Elio e Le Storie Tese: reunion? "Ma saranno c***i nostri?" La nostra intervista d'addio | VIDEO Con un post su Instagram Elio e Le Storie Tese accendono la speranza dei fan in una reunion. Noi, poco prima che il gruppo si sciogliesse, li avevamo intervistati per un ultimo addio. Ma forse era un arrivederci!

“Ma non vi eravate sciolti?”. Se lo dicono da soli Elio e le Storie Tese in un post su Instagram in cui si vedono i tre che suonano insieme. E si danno anche una risposta: “Ma saranno c***i nostri?”.

Insomma, con un semplice post su Instagram, la band ha acceso la speranza nei fan: reunion in vista? Tra le ipotesi c’è anche che si tratti delle prove per un concerto a Bergamo in sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo duramente colpiti dalla pandemia.

Elio e le Storie Tese hanno annunciato di sciogliersi a fine 2017 (hanno poi ricantato insieme altre volte), dopo ben 37 anni. E per l’occasione noi de Le Iene li avevamo intervistati, come potete vedere nel video qui sopra. Insieme dal 1985, gli abbiamo chiesto perché fosse arrivato il momento di separarsi? “È importante capire quando è ora di dire basta e quando è ora di passare a qualcos’altro”, ci aveva detto Elio.



Non era solo un modo per portare più gente a vedere il tour? “L’addio tira anche più della fi*a”, aveva detto ridendo Elio. “Ci vuole l’intelligenza di rendersi conto di essere fuori dal tempo”, ha continuato il frontman. “Youtuber, rapper, influencer: queste sono le persone che parlano ai giovani oggi”.

Quanto ha contato nella chiusura della loro band la noia? “Uno”; le donne? “Le donne sempre dieci”; i soldi? “Cinque”; le gelosie? “Tre”; la bellezza? “La bellezza dieci!”. E cosa invece li ha fatti reggere per così tanto? “Ghignamo come pazzi!”, ha detto Elio.