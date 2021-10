News | Tornano Le Iene (con Elisabetta Canalis)! Elisabetta Canalis terza nuova conduttrice in studio con Nicola Savino e la Gialappa's Band martedì 19 ottobre in prima serata su Italia1. Come sempre tantissimi i servizi. Tra questi: il caso Sileri, la baraccopoli di Messina, il Green pass nell'agricoltura e l'intervista a Francesca Michielin

Terza puntata e terza nuova conduttrice, Elisabetta Canalis, per la nuova puntata de Le Iene in onda martedì 19 ottobre in prima serata su Italia 1. “Sono molto felice, condurre Le Iene è sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo, io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi!”, dice Elisabetta che sarà in studio appunto con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Tantissimi i servizi, come sempre. Tra questi, Filippo Roma torna sul caso del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che tra il 2018 e il 2019 da medico dipendente pubblico ha svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio. Sileri aveva detto ai nostri microfoni che si trattava solo di attività gratuita di insegnamento e tutoraggio. Dopo il nostro ultimo servizio dell’11 maggio scorso con testimonianze inedite dalla clinica privata in questione, la Regione Lazio ha rinviato però il caso all’Ordine dei medici di Roma per eventuali sanzioni e restituzioni delle somme percepite dalla struttura. La Iena ricostruisce anche tutte le differenti versioni date da Sileri su questa storia.

Un reportage di Giulio Golia ci racconta poi la vita difficile e il degrado nella baraccopoli di Messina, una delle più grandi del mondo. Costruita dopo il terribile terremoto nel 1908, ospita ancora oggi più di 2.000 famiglie, quasi 10.000 persone. Vi mostriamo le testimonianze di questi abitanti che hanno bisogno di un tetto vero e non di cartone, lamiere, muffa o peggio ancora amianto sopra le loro teste. “Nel mondo occidentale non c'è un precedente come nel caso Messina, per trovare le favelas bisogna andare o in Africa o in Sudamerica”, ci dice Marcello Scurria, presidente di Arisme (Agenzia risanamento Messina). Proprio in questi giorni, dopo decenni, la nuova amministrazione della città ha avviato lo “sbaraccamento”, facendo partire le assegnazioni delle nuove case e le demolizioni, alla presenza di Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale.

A proposito di Green pass, Alice Martinelli ci spiega cosa sta succedendo nelle aziende agricole in Italia dove la maggior parte dei lavoratori sono stagionali e stranieri. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass sul lavoro del 15 ottobre, 100 mila lavoratori, non avendolo, hanno deciso di andarsene creando problemi all’esportazione e all’approvvigionamento di materie prime.

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo “Nei Tuoi Occhi”, Francesca Michielin si racconta poi in un’intervista tra musica e vita privata. Ci sarà anche un’intervista a Brian Perri, noto chirurgo americano e marito di Elisabetta Canalis, che racconterà una versione inedita e romantica della coppia.