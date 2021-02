News | Elisabetta Gregoraci vittima de Le Iene: le abbiamo hackerato il profilo instagram I VIDEO “Io non ce la posso fare, cioè non dormo più la notte”. Le telecamere nascoste de Le Iene riprendono una Elisabetta Gregoraci avvilita, confusa e furiosa a causa di uno scherzo cattivissimo organizzato da Nicolò De Devitiis, in onda martedì 23 febbraio in prima serata su Italia 1. Qui sopra una piccola anticipazione

“Elisabetta ha una fissa con Instagram” comunica Marzia, la sorella di Elisabetta, a De Devitiis che non perde occasione per organizzare lo scherzo perfetto.

Il profilo Instagram della showgirl calabrese subisce un improvviso hackeraggio e nelle sue stories appaiono diverse critiche ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip.

“Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i paletti. Da oggi parlo io”.

La Gregoraci sembra volersi togliere diversi sassolini dalla scarpa e sui social esplode una bufera che dovrà trovare il modo di gestire.

Per scoprire come è andata a finire, l'appuntamento è martedì 23 febbraio in prima serata su Italia 1.