News | Endometriosi, Guenda Goria si sottopone all'operazione: 1 donna su 10 ne soffre | VIDEO Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è stata ricoverata al San Raffaele di Milano. Anche lei soffre di endometriosi, una malattia invalidante di cui ne soffre circa il 10-15% delle donne italiane. Ma ancora se ne parla troppo poco. La nostra Roberta Rei invece ne ha parlato con Whoopi Goldberg, impegnata nella lotta per aumentare la conoscenza e la consapevolezza su questa patologia

“È arrivato il giorno del mio ricovero”. Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è stata ricoverata al San Raffaele di Milano. Lei rientra nei tre milioni di donne a cui è stata diagnosticata l’endometriosi. Una malattia di cui si parla ancora troppo poco per i suoi sintomi e le ripercussioni invalidanti che può avere. Nel servizio di Roberta Rei che potete vedere qui sopra abbiamo conosciuto i sintomi e come si è palesata in alcune donne.

“Credo che parlarvi della malattia possa essere d’aiuto a tante donne”, ha scritto Guenda su Instagram accompagnando la sua riflessione ad alcune foto scattate nei primi minuti del suo ricovero. “Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia”. Secondo le ultime indagini del ministero della Salute, in Italia circa il 10-15% delle donne soffre di endometriosi, praticamente una su 10.

“Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così”, scrive Guenda. “Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo”. Ancora si parla troppo poco di endometriosi e delle conseguenze che può avere. “È fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli”.

Roberta Rei invece ne ha parlato con Whoopi Goldberg, famosa attrice statunitense da anni impegnata nella lotta per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull’endometriosi. “Purtroppo è tra quelle cose che accadono alle donne e di cui nessuno vuole parlare”. Nel servizio in testa a questo articolo trovate anche il racconto di altre donne che ci spiegano i loro sintomi e come siano arrivate alla diagnosi finale.