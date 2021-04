News |

Fondazione Poffe: Ispirare la prossima generazione di leader

Il successo di Andrea non è stato reso possibile da eredità o fortuna, ma da duro lavoro e borse di studio che hanno aperto le porte delle più prestigiose istituzioni accademiche: Politecnico di Milano, Collegio di Milano, Harvard Business School.

Andrea ha messo il suo lavoro al servizio degli altri; in sua memoria, e per realizzare i suoi sogni, la Fondazione Poffe vuole aiutare altri giovani ambiziosi e che lavorano sodo, Vogliamo ispirarli e metterli in condizione di raggiungere un successo simile o ancora migliore, indipendentemente da status sociale e background.

Abbiamo bisogno di più Andrea nelle nostre vite!