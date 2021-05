News | Due fratelli disabili derubati dal parroco? Giuseppe e Michele sono due fratelli pugliesi con i quali la vita sembra essersi accanita particolarmente. Hanno una invalidità rispettivamente del 90 e del 100%, un giorno uno di loro si sarebbe accorto che sul loro conto sarebbero stati prelevati un sacco di soldi. A prelevarli sarebbe stato il parroco Don Luca De Rosa. Vi raccontiamo tutto martedì a Le Iene con il servizio di Nina Palmieri

Giuseppe e Michele sono due fratelli pugliesi con i quali la vita sembra essersi accanita particolarmente. Giuseppe ha il 90% di invalidità dopo un incidente sul lavoro, mentre Michele ha un’invalidità dal 100% oltre al diritto di avere qualcuno che gli dia una mano.

Come se tutto questo non bastasse, i due sarebbero anche protagonisti di una triste storia che riguarda un parroco, Don Luca De Rosa, che per 4 anni senza alcun diritto si sarebbe comportato come fosse il loro amministratore di sostegno, gestendo tutti i loro risparmi. Fino a che un giorno, Giuseppe si sarebbe accorto che sul loro conto mancavano un sacco di soldi. A prelevarli, secondo quanto ci raccontano i fratelli, sarebbe stato proprio Don Luca. “Facendo un calcolo approssimativo ho visto che mi mancavano 50, 55mila euro”, racconta Giuseppe a Nina Palmieri.

La Iena ci racconta la storia di questi due fratelli molto uniti e cerca di parlare con Don Luca De Rosa. Il servizio martedì 11 maggio a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1.