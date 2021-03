News | Sanremo 2021, Fulminacci a Le Iene: “La cosa più illegale che ho fatto? Le canne” | VIDEO Le Iene erano state la sua prima opportunità televisiva. Il giovane cantautore Fulminacci, in gara a Sanremo 2021, era poco conosciuto, aveva pochi follower sui social e sognava di farsi strada nel mondo della musica. La sua intervista integrale, con immagini inedite, è disponibile sulla nostra nuova pagina YouTube: Behind Le Iene

Viene da Roma, ha solo 23 anni ma è già tra i big di Sanremo 2021. Lui è Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, in gara al Festival della canzone italiana con il brano “Santa Marinella”. Negli ultimi due anni si è fatto notare come uno dei cantautori emergenti più interessanti del panorama indie, partecipando a due concerti del 1° maggio e vincendo la Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima.

Noi de Le Iene siamo stati la sua prima opportunità televisiva intervistandolo proprio sul nascere della sua carriera, quando Sanremo per lui era impensabile. Nella nostra intervista Fulminacci ha risposto a tutte le nostre domande, comprese quelle sulle sue dipendenze e su quanto è superdotato.

All’epoca non conosceva i big della musica e anche loro non lo conoscevano. Fa sorridere pensare che sul palco di Sanremo 2021 abbia da poco duettato con Roy Paci e Valerio Lundini ottenendo anche la ricondivisione sui social del grandissimo Jovanotti.

Ci ha detto di essere fidanzato (è ancora così) e pure superdotato. "Faccio quattro accoppiamenti alla settimana, anche da solo. Ma non ho mai fatto sesso per noia. E neppure per ubriachezza o tornaconti personali". Del resto non fuma sigarette né beve: "La cosa più illegale che ho fatto? Fumare delle canne". E la sua unica dipendenza è la musica.