News | George Clooney compie 60 anni: ecco quando sposò Victoria Cabello | VIDEO George Clooney compie 60 anni. Per il suo compleanno ricordiamo quando nel 2003 Victoria Cabello durante una conferenza stampa gli dichiarò il suo amore e convolarono a nozze

Che ci crediate o no, i 60 anni sono arrivati anche per l'intramontabile George Clooney nato il 6 maggio del 1961 a Lexington (Kentucky) e considerato come uno degli attori più belli e talentuosi al mondo.

Per festeggiare il suo compleanno abbiamo deciso di fare un salto nel 2003 quando Victoria Cabello si presentò, vestita da Iena e con una gamba ingessata, a una conferenza stampa alla Mostra del cinema di Venezia per dichiarare il suo amore all’attore hollywoodiano.

“Sono qui per dirti una cosa! Sposami George!” Victoria Cabello sorprese tutti indossando il velo bianco e avvicinandosi a Clooney accompagnata da anelli e perfino un prete.

“La mia paura è che sia veramente un prete!”, disse l’attore. I due poi convolarono a nozze, per finta, e il tutto si concluse con un bellissimo bacio che potete rivedere nel servizio qui sopra.

Auguri George!