News | Dal Giro al Raggiro d'Italia: lo scherzo a Vincenzo Nibali | VIDEO I punti deboli di Vincenzo Nibali? “Il braccino corto e la gelosia”. Così con Stefano Corti e Alessandro Onnis gli organizziamo uno scherzo con la complicità della moglie e dei suoi amici Alberto Bettiol, Domenico Pozzovivi e Diego Ulissi. Lo squalo, che ha vinto per due volte il Giro d’Italia, non sa che sta conquistando la maglia rosa anche del Rag-Giro d’Italia

Abbiamo fatto venire una crisi di nervi a Vincenzo Nibali. “Lo Squalo” è uno dei più forti ciclisti della sua generazione e ha vinto due edizioni del Giro d’Italia, un Tour de France e anche una Vuelta de Espana. Gli mancava il nostro Rag...Giro d’Italia: per farglielo vincere abbiamo chiesto la complicità a tre suoi amici, Alberto Bettiol, Domenico Pozzovivi e Diego Ulissi.

Ci dicono che tra i suoi punti deboli ci sarebbero il suo braccino corto e la gelosia. Così gli facciamo credere che sua moglie ha firmato un pre-contratto per l’acquisto di una casa di cura in Romania. Nibali lo scoprirà in sella alla sua alla bici pensando di girare uno spot.

Lo facciamo arrivare in un albergo dove la moglie ha appena firmato. Ma Nibali non ne vuole sapere e tenta di distruggere tutto. Il truffatore gli propone: “Lo strappo se mi concedi tua moglie per una notte”. Lui non ci sta, questa volta la gelosia vince sul suo braccino corto. Il truffatore se ne va rubandogli la bici: scattano fuga e rincorsa.