News | Giulia De Lellis e le corna, lo scherzo: il fidanzato, la sua assistente e quella strana malattia | VIDEO "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!". Come nel suo libro, l’influencer da milioni di follower Giulia De Lellis di fronte a un tradimento. Colpa del nostro scherzo con Nicolò De Devitiis! Tutto inizia con delle macchioline rosse sulla pelle del fidanzato e della sua assistente…

"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" è il titolo del libro dell’influencer da milioni di follower Giulia De Lellis. E ci sta benissimo anche per questo nostro scherzo cattivissimo con Nicolò De Devitiis. Giulia si ritrova infatti tradita con la sua assistente dal suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta (tutti e due erano ovviamente nostri complici).



Tutto inizia con una telefonata dell’assistente, che racconta di essersi ricoperta di macchioline rosse. Dopo poco appaiono anche sul suo fidanzato e iniziano anche i dubbi della nostra influencer: è sifilide? Non solo: come ha fatto a prenderla da lei visto che si trasmette solo sessualmente?



La conferma arriva dal dermatologo, che conferma la diagnosi. Carlo confessa in studio di aver avuto un flirt con la sua assistente: Giulia esplode tra lacrime e rabbia. Fino all’arrivo del nostro Nicolò De Devitiis, anche lui con macchioline rosse sulla faccia, opera ancora una volta della nostra make up artist!