News | Stasera a Le Iene: dallo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli agli arresti degli ex brigatisti. Ecco alcuni dei tantissimi servizi Lo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli e la storia di due fratelli disabili che sarebbero stati derubati da un sacerdote. I sette ex brigatisti arrestati in Francia, la storia della scomparsa dei Maiorana, l'intervista al trapper Rosa Chemical. Ecco alcuni dei tantissimi servizi che vedrete in onda dalle 21.10 su Italia1

Nuovo appuntamento stasera in prima serata su Italia 1 con Le Iene. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band. Ecco alcuni dei tantissimi servizi che vedrete in onda dalle 21.10 su Italia1

Il primo scherzo della serata è quello di Nicolò De Devitiis, fatto con la complicità di Giulia Salemi, a Pierpaolo Pretelli. Parlando di un loro futuro matrimonio la modella di origini iraniane proverà a capire quanto sia disposto a fare il suo fidanzato per lei. “Sono disposto a tutto, anche a diventare musulmano!”, dirà il ragazzo all’influencer pur di sposarla. La coppia sarà ospite in studio per commentare lo scherzo.

Nina Palmieri racconta la storia di Giuseppe e Michele, due fratelli pugliesi che vivono una vita particolarmente dura. Sono orfani e con una invalidità rispettivamente del 90% e del 100% ma si sostengono a vicenda da sempre. I due sarebbero anche protagonisti di un presunto raggiro da parte di Don Luca De Rosa: il parroco per 4 anni e senza alcun diritto si sarebbe comportato come fosse il loro amministratore di sostegno, gestendo tutti i loro risparmi e prelevando furtivamente somme di denaro dal loro conto.

Tra i servizi anche quello sui 7 ex brigatisti, arrestati dalle forze di polizia francesi su richiesta del governo italiano pochi giorni fa. Gaetano Pecoraro, a Parigi, raccoglie le dichiarazioni di uno di loro, Narciso Manenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Gurrieri. Alcuni erano rifugiati in Francia grazie alla protezione garantita loro dall’ex Presidente della Repubblica Francois Mitterrand. In cinque dovranno scontare in Italia pene detentive che vanno dagli undici anni di carcere all’ergastolo.

Ismaele La Vardera racconta la vicenda di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, imprenditori, scomparsi da Isola delle Femmine nel 2007. Nei giorni scorsi, la Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’indagine che aveva aperto a carico di altri due imprenditori, Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, accusati entrambi di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, Maiorana sarebbe entrato in possesso di un video, probabilmente hard, che coinvolgeva Alamia, uno dei suoi soci, e l’avrebbe ricattato pretendendo, in cambio del silenzio, le sue quote della società immobiliare. Nel filmato anche le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Rossella Accardo (madre di Stefano Maiorana, ed ex moglie di Antonio Maiorana, ndr.) che con l’inviato prova a ricostruire la vicenda.

Nella puntata anche l’intervista al trapper Rosa Chemical, il giovane torinese con origini russe, dallo stile spregiudicato e irriverente, noto grazie anche al suo recente singolo “Polka 2”.