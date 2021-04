News | Gruber vs Boschi per la mascherina abbassata. Siamo andati a parlare con entrambe | VIDEO Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti andiamo a parlare con Maria Elena Boschi e Lilli Gruber dopo la polemica sulle foto con la mascherina abbassata. La giornalista infatti, dopo aver ripreso pubblicamente l’onorevole Maria Elena Boschi, è stata beccata anche lei mentre dà un bacio senza mascherina al marito in un parco

Qualche tempo fa abbiamo assistito a un confronto senza esclusioni di colpi tra due protagoniste della scena pubblica italiana. Da un lato l’onorevole ed ex ministra Maria Elena Boschi, dall’altro uno dei volti più importanti del giornalismo italiano: Lilli Gruber. Qual era la pietra dello scandalo? Degli scatti in cui l’onorevole è in compagnia del fidanzato mentre, con la mascherina abbassata, si fanno un selfie e si scambiano effusioni all’aperto.

A dicembre, un mese prima della crisi di governo, quando già Italia Viva esprimeva forti critiche nei confronti dell’operato dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, Maria Elena Boschi viene invitata ad Otto e Mezzo di Lilli Gruber. L’onorevole è convinta di essere lì per parlare dei temi d’attualità politica ma le viene chiesto conto degli scatti pubblicati dal settimanale Chi un mese prima e la settimana precedente.

“Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria che il settimanale Chi ha pubblicato che ritraggono lei con il suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti, avete la mascherina abbassata e vi fate i selfie”, dice la conduttrice di “Otto e Mezzo” all’onorevole. “È stata molto criticata”, continua la conduttrice, “perché in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza mascherina”. “No, avevamo la mascherina abbassata”, replica la Boschi. “Ce l’avevamo, abbiamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli e congiunti. Eravamo all’aria aperta, da soli, avevamo la mascherina l’abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l’abbiamo rimessa”.

Ma la conduttrice la incalza e ricorda all’onorevole che ci sono coppie che hanno preso la multa per essersi baciate in pubblico con la mascherina abbassata. “Credo sinceramente che, con centinaia di morti che abbiamo e tutti i temi importanti di cui stiamo discutendo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”, dice allora Maria Elena Boschi. “Su questo lei non ha ragione”, replica la conduttrice. “Perché lei è una persona pubblica e oltretutto un politico e dovrebbe per prima dare il buon esempio, se lei viene fotografata senza mascherina poi dopo lei deve spiegare”.

Questa polemica ci è tornata alla memoria qualche giorno fa, quando sempre il settimanale Chi ha beccato questa volta Lilli Gruber che, come si legge, “approfitta di una bella giornata di sole per fare un po’ di attività fisica in compagnia del marito”. “Eccoli al parco”, descrive il settimanale, “in sella alle mountain bike. Poi però arriva anche il momento del relax per prendere un po’ di sole sdraiati su una panchina e scambiarsi un bacio”.

Anche la Gruber con la mascherina abbassata che bacia il marito come la Boschi a novembre? Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti andiamo a sentire cosa ne pensa Maria Elena Boschi. “Non commento la Gruber”, ci dice l’onorevole. “A differenza sua non la commento, dovete chiedere a Lilli Gruber”. Ed è proprio quello che fa la Iena, andando a parlare con la giornalista e conduttrice. “Signora Gruber lei è un mito del giornalismo italiano, però pure lei mi è caduta sul bacio senza mascherina!”, dice la Iena. “Ma no, ma lei mi cade sul pisello scusi! No, io stavo facendo sport isolata con mio marito”, risponde la giornalista.

Anche la Boschi diceva di essere sola con il fidanzato. “Io stavo facendo sport ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”, dice la Gruber. “Stavo facendo gli addominali”, continua la Gruber. Quindi non possiamo dire che è stata un po’ severa con la Boschi? “No, non possiamo dire niente. Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”, dice alla Iena. “Pure lei è un personaggio pubblico”, dice Filippo Roma, “è il primo che deve dare l’esempio”, ripetendo testualmente la critica che qualche tempo fa in trasmissione la Gruber aveva rivolto all’onorevole Boschi.



Ma questa volta la conduttrice è di diverso avviso: “Lei sta scherzando?”, risponde la Gruber. “Ma io do l'esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?”. “Però”, fa notare Filippo Roma, “pure lei come la Boschi si è data il bacetto senza mascherina, ma va bene viva l’amore e abbasso le mascherine!”. “Ma no, ma no, lei non deve dire delle sciocchezze, sia buono dai”, dice la giornalista. Insomma, chi di mascherina ferisce di mascherina perisce? “Comunque mi raccomando, la mascherina indossatela tutti”, conclude la Iena.