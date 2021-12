News | Un influencer sponsorizzerebbe un prodotto che fa male? In 7 alla prova L’esperimento di Stefano Corti con sette influencer: sponsorizzerebbero un prodotto che fa male? Si va dalle pietre preziose estratte sfruttando i bambini alle creme realizzate sterminando pony e cuccioli di panda. Ecco come è andata (solo in tre hanno rifiutato)

Fin dove può arrivare un influencer per guadagnare? Sponsorizzerebbe fregandosene dell’etica un prodotto che fa male o che è stato creato a danno di vita e diritti di animali e perfino bambini? Noi ne abbiamo messi alla prova sette con Stefano Corti.



I prodotti sono inventati. Ma la proposta viene presentata come del tutto vera, concreta e redditizia economicamente nei colloqui con i nostri attori. Si va dagli energy drink miscelati con acqua proveniente da sorgenti inquinate alle pietre preziose estratte sfruttando i bambini, dagli spray con anche la morte come possibile effetto avverso fino alle creme realizzate sterminando pony e cuccioli di panda.



Solo tre dei sette influencer che abbiamo contattato hanno rifiutato la proposta.