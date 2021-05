News | Inter campione d'Italia: l'1-1 dell'Atalanta regala lo scudetto ai nerazzurri L’Inter vince matematicamente il suo 19esimo scudetto. A regalare la vittoria ai nerazzurri, che a quattro giornate dalla fine del campionato non possono essere più raggiunti in testa alla classifica, è l’1-1 dell’Atalanta con il Sassuolo. L’ultimo tricolore per la squadra milanese risaliva al 2010. Vi ricordate a proposito quando vi avevamo anticipato nel maggio 2019 l'arrivo di Antonio Conte come allenatore dell'inter nel servizio di Stefano Corti e Alessandro Onnis che rivedete qui sopra?

