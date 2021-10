News | Stasera a Le Iene, l'intervista a Valentino Rossi: “Diventare papà è più emozionante” Stasera non perdetevi a Le Iene l’intervista di Stefano Corti a Valentino Rossi. L’abbiamo raggiunto dopo la sua ultima gara di MotoGp in Italia. E lui non si è certo risparmiato, rispondendo a tutte nostre domande: la carriera, le rivalità, il futuro, la figlia in arrivo. L’abbiamo anche messo alla prova con un quiz. Premio finale? Il decimo titolo mondiale, con telecronaca di Guido Meda

“Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il mondiale è più adrenalinico”. Stasera non perdetevi a Le Iene, l’intervista di Stefano Corti a Valentino Rossi dopo la sua ultima gara di MotoGp in Italia a Misano.



Il Dottore ci parla del prossimo ritiro dal motomondiale (“Mi dispiace andare in pensione”), del futuro (“correrò con una macchina l’anno prossimo, rimarrò in pista, sennò mi annoio!”) e soprattutto della figlia in arrivo con la compagna Francesca Sofia Novello, con ballottaggio sul nome.



Senza perdere la voglia di scherzare “Cosa perde il Motomondiale senza Valentino? “Con me tanta gente si è avvicinata alle moto, gente che non le conosceva: dai bambini piccoli alle signore di ottanta anni! Ho un grandissimo successo con le signore di ottanta anni!”.



L’abbiamo anche messo alla prova con un quiz sulla sua carriera risentendo le telecronache di Guido Meda: Valentino non ha sbagliato una risposta. Il primo mondiale (che “non si scorda mai”), la rivalità con Max Biaggi, “mezze risse” in pista comprese e rapporti ora migliorati, le grandi vittorie e un po’ di nostalgia (“rivedere le immagini mi fa venire voglia di correre per altri 10 anni, però va bene così”), il decimo Mondiale sfumato.



Glielo regaliamo allora noi con tanto di finta telecronaca di Guido Meda. C’è anche una coppa simbolica, consegnata dalla sua compagna Francesca Sofia Novello. La dedica? “Alla bimba che sta per nascere. Grazie, è stato bello!”.



Stasera non perdetevi tutta l’intervista, in prima serata su Italia1.