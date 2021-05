News |

Israele e Palestina: il racconto di un conflitto che non cambia | VIDEO

Da qualche giorno tra Israele e Palestina è tornata la guerra, con i missili di Hamas e le bombe su Gaza. Noi de Le Iene vi abbiamo raccontato molte volte le condizioni in cui sono costretti a vivere i palestinesi, gli attentati in Israele e la guerra tra due popoli divisi da un lungo odio. Ecco che cosa abbiamo visto in quelle terre, con un’unica certezza: quasi nulla è cambiato