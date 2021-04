News | Jorge Lorenzo e la sua Lamborghini: lo scherzo de Le Iene| VIDEO Per cinque volte è stato campione mondiale di moto, da oggi lo sarà anche in autocontrollo. Abbiamo messo a dura prova Jorge Lorenzo. In mezzo c’è la sua Lamborghini da quasi un milione di euro. Niccolò Torielli con la complicità del suo amico Luca Rosiello gli ha fatto credere che qualcuno l’avesse usata per fare colpo con una ragazza a poche ore da un importantissimo incontro per venderla

Abbiamo messo a dura prova di Jorge Lorenzo da sempre storico rivale di Valentino Rossi. Non solo è campione di moto per cui è stato cinque volte a titolo mondiale, dopo il nostro scherzo sarà numero uno anche in autocontrollo. Con la complicità del suo amico Luca Rosiello, gli facciamo credere che qualcuno sia interessato all’acquisto della sua Lamborghini da quasi un milione di euro. Un gioiellino praticamente unico al mondo in cui ci sono solo 63 esemplari e quella è la numero zero. A poche ore dall’incontro con il possibile acquirente la Lambo sparisce dall’officina.

Jorge va su tutte le furie e raggiunge il meccanico. Gli spiega che un suo garzone ha preso un vizietto da qualche tempo: farsi giri privati con la sua auto. A bordo con lui c’è una ragazza, Ginevra. Il suo amico e nostro complice la trova su Instagram e dalle storie riconoscono che lei sia in giro sulla Lamborghini di Jorge. Inizia così un giro dell’oca in tutti i punti dove lei e il garzone fanno tappa documentando tutto su Instagram. Prima sul lungolago, poi in hotel.



Qui la raggiungono e la trovano nella hall e le chiedono subito spiegazioni della sua auto. “È del mio ragazzo che ora sta dormendo in camera”, risponde. Jorge lo raggiunge come un missile e inizia il faccia a faccia. Il nostro gancio pur di non ridargliela butta le chiavi nel water e in un momento di distrazione riesce anche a scappare. Jorge lo rincorre per tutto l’albergo finché nella hall incontra il nostro Niccolò Torielli!