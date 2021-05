News | Juve, addio a Pirlo: Allegri è il nuovo allenatore | VIDEO Dopo un solo anno Andrea Pirlo lascia la Juventus, dopo un’annata chiusa al quarto posto e lontana dall’Inter campione. Sulla panchina bianconera arriva Max Allegri, eroe di cinque dei nove scudetti consecutivi (qui lo vediamo milanista: già non si risparmiava certo le battute su colleghi, presidenti e follie personali!)

Continua il terremoto sulle panchine della Serie A: dopo i saluti di Antonio Conte all’Inter, sostituito da Simone Inzaghi che libera così un posto alla Lazio, di Paulo Fonseca alla Roma - al suo posto Jose Mourinho - e di Rino Gattuso al Napoli, anche la Juve cambia allenatore. Saluta Andrea Pirlo dopo una sola stagione, chiusa al quarto posto e lontana dall’Inter campione, e al suo posto ritorna Max Allegri.

L’istrionico allenatore livornese, famoso per i sei scudetti vinti in panchina tanto quando per le sue massime e aforismi - soprattutto sull’ippica - ritorna così dopo due anni sulla panchina bianconera. Nel suo primo periodo alla guida della Juve ha conquistato cinque scudetti in cinque anni, è raggiunto due finali di Champions League entrambe perse.

Emblematico del rapporto tra Allegri e la Juve, il primo annuncio su Twitter del ritorno dell’allenatore: una cartina muta dello stato del Minnesota, citazione di una delle tante perle regalate da Max durante una conferenza stampa in cui si parlava di calcio e ippica.

Noi de Le Iene abbiamo incrociato più volte la strada con mister Allegri: una volta i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno portato la figlia Valentina a scegliersi uno spogliarellista dopo essersi lasciata con Piero Barone de Il Volo. Ma il nostro primo incontro risale a molto tempo prima: nel 2011, alla prima stagione sulla panchina del Milan, Max Allegri vinse il primo dei suoi sei scudetti da allenatore. E noi lo abbiamo intervistato: potete riascoltare le sue parole nel video in testa a questo articolo.