Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è l'italiano con più follower su Instagram | VIDEO

Khaby Lame supera Chiara Ferragni su Instagram, diventando l’italiano con più follower. Invece su TikTok rimane ancora al terzo posto nella classifica mondiale. Anche noi de Le Iene abbiamo conosciuto da vicino il fenomeno tutto italiano di Khaby mettendolo a dura prova nello scherzo di Sebastian Gazzarrini che potete rivedere qui sopra.

Non sono uno scherzo i numeri che sta macinando sui social. In particolare su Instagram ha superato Chiara Ferragni (lei ha 23,9 milioni di follower, lui 24). Ma non ha eguali nella velocità con cui li ha ottenuti: basti pensare che l’imprenditrice digitale ha quasi 15mila post mentre il tiktoker di Chivasso ha iniziato a postare a marzo 2020 e al momento ne ha solo 115 all’attivo.

I suoi video leggeri, ironici e immediati sono alla base del suo fenomeno social. Perfino il New York Times ha dedicato un articolo alla sua fulminea ascesa. Se su Instagram ha il primato di essere l’italiano con più follower si difende bene anche su TikTok dove è il terzo utente più seguito al mondo. Al momento ha superato i 75 milioni di follower pubblicando poco più di 900 video.

Anche noi de Le Iene abbiamo un primato con Khaby Lame: lo abbiamo messo a durissima prova nello scherzo di Sebastian Gazzarrini sfruttando il suo punto debole. Il tiktoker ha un problema con la lingua inglese, così lo abbiamo messo alla prova organizzandogli un finto corso con un professore nostro complice. Se poi si mette di traversi la figlia del prof con pose provocanti e video sexy imparare le nozioni base diventa davvero una prova durissima! Ma Amanda, la nostra provocatrice, cerca solo una foto scandalo per poter ricattare il tiktoker. Ed ecco che il momento si presenta quando Khaby viene lasciato solo con lei. Amanda fotografa a seno nudo con lui. In quel momento il professore scopre la situazione e lo caccia dalla lezione.

“Se esce questo video sono rovinato, rovinato!”, dice Khaby trattenendo a stento le lacrime. E quella sua paura la facciamo diventare realtà nel giro di poco. La foto inizia a girare e Khaby ha paura dello scandalo. Gli facciamo incontrare il ragazzo di Amanda per trovare una soluzione: “Quanto vale questa foto? Secondo me almeno 100mila euro e partiamo da 5mila ora così non esce”, gli propone. Khaby è nell’angolo e chiede aiuto ai suoi manager. Arriva la madre della ricattatrice che dice di avere una soluzione: “Ci penso io a ritirare tutto quello che c’è da ritirare. Mi prometti però che una volta a settimana esci a cena con me”. Khaby non ne vuole sapere e la sua prova di resistenza finisce con l’arrivo di Sebastian Gazzarrini: era tutto uno scherzo!