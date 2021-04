News | La mamma di Valeria Marini ci mostra i messaggi col produttore: truffa o storia finita male? “Lui ha vinto una battaglia, vediamo la guerra chi la vince!”. Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti torniamo a parlare con Gianna, la mamma di Valeria Marini che ha accusato di truffa il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo. La donna di 83 anni ci ha mostrato i messaggi scambiati con il produttore

“Io nella mia vita non ho mai incontrato una donna come te”, inizia così uno dei messaggi vocali del produttore Milazzo che Gianna ci ha mostrato. La donna di 83 anni, mamma di Valeria Marini, come vi abbiamo raccontato nel primo servizio dedicato alla vicenda, ha denunciato il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, sostenendo che le abbia scucito ben 325mila euro. Dall’altra parte, Milazzo, che per questa vicenda è stato rinviato a giudizio, accusa Valeria Marini e la mamma Gianna. “È tutto inventato”, ha detto Milazzo alla Iena. E ci ha dato una risposta che ci ha lasciati di stucco: “La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me”. "Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”, sostiene Milazzo.

Nel nuovo servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti, che vedrete in onda questa sera a Le Iene, siamo tornati da Gianna, che non solo nega di aver avuto una storia di sesso con il produttore o di essere innamorata di lui, ma ci fa leggere i vari messaggi scambiati con Milazzo. “Io nella mia vita non ho mai incontrato una donna come te”, si sente, ad esempio, in una nota audio del produttore inviata il 22 marzo 2018. “Nel senso che oltre a essere efficiente intraprendente in gamba in tutti i sensi non ho altri aggettivi da aggiungere anche se ne vorrei aggiungere altri mille, quindi perfetto, sei veramente in gamba”. E Gianna risponde: “Non è che mi stai prendendo per il culo?", "con tutti questi complimenti!”. “Macché dico solo la verità”, risponde Milazzo. Ed è solo uno dei tanti messaggi che la donna ci mostra!