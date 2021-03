News | I Måneskin, vincitori del festival di Sanremo, aprono Le Iene con il brano “Zitti e Buoni” I Måneskin a Le Iene: a poche ore dalla vittoria della 71ª edizione del Festival di Sanremo, apre lo show il gruppo italiano più rock della scena musicale, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che si esibirà live con il brano “Zitti e buoni”. L’appuntamento è martedì dalle 21.10 su Italia1

I Måneskin a Le Iene: a poche ore dalla vittoria della 71ª edizione del Festival di Sanremo, apre lo show il gruppo italiano più rock della scena musicale, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che si esibirà live con il brano “Zitti e buoni”.

La canzone vincitrice ha già raggiunto, in una manciata di giorni, numeri strabilianti ed è prima in tutte le classifiche digitali con ben 1.300.000 stream solo su Spotify. Già protagonisti di un’intervista a quattro - che domani torna in onda con contenuti inediti - i giovanissimi non si sono risparmiati dal rispondere alla consueta raffica di domande.

