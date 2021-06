News | Maniaco delle chiamate, “mi ha telefonato 1.200 volte in 3 giorni” | VIDEO La nostra Veronica Ruggeri incontra alcune ragazze che hanno denunciato un uomo, che sarebbe arrivato a fare centinaia di telefonate in un solo giorno. "Non riuscivo a dormire per l'ansia", ci dice una di loro. La Iena è andata anche a parlare con quest'uomo, per convincerlo a smetterla e a farsi aiutare

C’è un ragazzo, che non vi mostreremo in volto, che sta rendendo la vita impossibile a un sacco di donne: “Ho questa fissazione che all’improvviso mi prende la testa…”, dice a Veronica Ruggeri. E questa “fissazione” gli fa fare telefonate come quella che potete sentire nel servizio in testa a questo articolo.

Immaginate se queste chiamate arrivassero di continuo: “Venti, trenta chiamate in un’ora, anche alle quattro di notte, ogni secondo”, racconta una ragazza alla Iena. “Io non riuscivo a dormire per l’ansia, più mettevo giù più lui mi richiamava. Mi sono spaventata, per tre giorni non sono uscita di casa”.

“Ho cambiato numero di telefono, e poi ho denunciato”, dice la ragazza a Veronica Ruggeri. Dopo pubblica un video su TikTok, e “ho capito che non ero da sola”. Perché in risposta arrivano decine di messaggi da ragazze di tutta Italia, che raccontano di aver subito la stessa identica cosa.

Veronica Ruggeri è andata a parlare con alcune di queste ragazze: “Duecento, trecento chiamate al giorno per quattro o cinque giorni”, racconta una di loro. La Iena è andata a incontrare quest’uomo, per convincerlo a smetterla e a farsi aiutare: potete vedere il servizio in testa a questo articolo.